பெங்களூரிலிருந்து மைசூருக்கு.. காரில் இனி ஜஸ்ட் 75 நிமிஷம்தான்! ஆனால்.. டோல்கேட் ரேட் என்ன தெரியுமா?

பெங்களூர்: பெங்களூர்-மைசூர் இடையேயான 10 வழி எக்ஸ்பிரஸ் காரிடார் பணி வரும் அக்டோபர் மாதம் முழுவதுமாக பயன்பாட்டுக்கு வரும் நிலையில் பயண நேரம் 3 மணிநேரத்தில் இருந்து வெறும் 75 நிமிடங்களாக குறையும். அதேநேரத்தில் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் பயணிப்பவர்கள் 2 இடங்களில் டோல் கட்டணமாக மொத்தம் 200 முதல் 250 ரூபாய் வரை செலுத்த வேண்டி இருக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகத்தின் தலைநகர் பெங்களூரில் இருந்து மைசூருக்கு நான்கு வழிச்சாலை உள்ளது. இங்கு அதிகளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் பெங்களூர்-மைசூர் இடையே 10 வழிச்சாலையாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டது.

கர்நாடக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசும் பெங்களூர்-மைசூர் இடையே 10 வழித்தடமாக எக்ஸ்பிரஸ் காரிடார் திட்டத்துக்கு அனுமதி அளித்தது. இதில் 6 வழித்தடங்கள் நெடுஞ்சாலை பயன்பாட்டுக்கும், மீதமுள்ள 4 வழித்தடங்கள் சர்வீஸ் ரோடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.

The much-awaited Bengaluru-Mysuru Express Corridor is expected to be completed in October 2022. The travel time between the two cities will be reduced to 75 minutes from the existing three hours, motorists will have to pay toll fee between Rs 200 and Rs 250 at two places.