ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டு.. பார்க்குறியா? டேல் ஊழியர்களிடம் ஆர்ம்ஸ் காட்டிய ‘தி கிரேட் காளி’.!

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : பிரபல மல்யுத்த வீரரான தி கிரேட் காளி சுங்கச்சாவடியில் பணியாளரை அறைந்ததாகக் கூறப்படும் வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பலராலும் மிக வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் என்ன நடந்தது என கிரேட் காளி விளக்கமளித்துள்ளார்.

உலகளவில் புகழ்பெற்ற டபிள்யுடபிள்யுஇ (WWE) மல்யுத்தப் போட்டியின் சாம்பியனான தாலிப் சிங் ராணா அகா என்றால் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் தி கிரேட் காளி என்றால் அனைவருக்கும் தெரியும். குறிப்பாக 90'ஸ் கிட்ஸ் மத்தியில் அவர் மிகவும் பிரபலம்.

ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டு என்பது போல் ஒரே அடியில் அண்டர்டேக்கரையே வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனவர். பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கிரேட் காளி போலீஸ் அதிகாரியாகப் பணியாற்றிய நிலையில் WWE அந்தப் பணியை ராஜினாமா செய்து WWE போட்டிகளில் பங்கேற்றார்.

WWE புகழ் மல்யுத்த வீரர் ‛கிரேட்’ காளி பாஜகவில் இணைந்தார்.. பஞ்சாப் பிரச்சாரத்தில் குதிக்கிறார்!

English summary

A video of famous wrestler The Great Kali allegedly slapping an employee at a toll booth has gone viral on social media and the Great Kali has explained what happened.