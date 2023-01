அணி திரண்ட சீக்கிய மாணவர்கள்.. பஞ்சாப் பல்கலையில் பிபிசி ஆவணப்படம்! புரட்சி என ஆம் ஆத்மி பாராட்டு

பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் மத்திய அரசு தடை செய்த பிபிசி ஆவணப்படத்தை 400 க்கும் மேற்பட்டோர் முன்னிலையில் பஞ்சாப் மாணவர்கள் சங்கத்தினர் திரையிட்டு உள்ளனர்.

சண்டிகர்: கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்தபோது அம்மாநிலத்தில் வெடித்த கலவரம் தொடர்பாக பிபிசி 2 பாகங்களாக தயாரித்து வெளியிட்ட ஆவணப்படத்திற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்து உள்ள நிலையில், தடையை மீறி பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் 400 க்கும் மேற்பட்டோர் மத்தியில் மாணவர்கள் சங்கத்தினர் இந்த ஆவணப்படத்தை திரையிட்டு உள்ளனர்.

இந்த கலவரத்தின் பின்னணியில் பிரதமர் மோடியின் பங்கு இருப்பதாக கூறி தி மோடி குவெஸ்டீன் என்ற பெயரில் ஆவணப் படத்தை வெளியிட்டு உள்ளது பிரட்டனை சேர்ந்த பிரபல ஆங்கில தொலைக்காட்சியான பிபிசி.

2 பாகங்களாக வெளியிடப்பட்டு உள்ள பிபிசியின் இந்த ஆவணப்படத்திற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது. இதனை மீறி கல்லூரிகள், பொது இடங்களில் ஆவணப்படம் பார்க்கும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

