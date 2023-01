எனக்கு எல்லோருக்கும் ’ஜிலேபி’ கொடுத்துதாங்க பழக்கம்! 120 பெண்கள்..எல்லாம் அந்த வீடியோ! சிக்கிய பாபா!

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : ஹரியானா மாநிலத்தில் தனது ஆசிரமத்துக்கு வந்த பெண்களுக்கு ஜிலேபியில் மயக்க மருந்து கொடுத்து அவர்களை சுயநினைவு இழக்க செய்து அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஜிலேபி பாபா என்ற சாமியார் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 120 பெண்களை அவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடத்தல் பாலியல் வன்கொடுமை பண மோசடி உள்ளிட்ட பல வழக்குகளில் சிக்கி தலைமறைவாகி இருக்கும் நித்தியானந்தாவுக்கு இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் ஆசிரமம் ஒன்று உள்ளது. அதேபோல் அரியானா மாநிலத்திலும் பல மடங்குகள் உள்ளன.

அங்கு மட்டும் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு மடங்களின் ஆசிரமங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில் தான் நித்தியானந்தா போல அங்கும் ஒரு சாமியார் இருக்கிறார். நித்யானந்தா போலவே அங்கே இருக்கும் மற்றொரு சாமியார் ஒருவர் பாலியல் தொந்தரவு புகாரில் சிக்கி உள்ளார்.

A preacher named Jilebi Baba has been arrested for sexually assaulting women who came to his ashram in the state of Haryana by giving them an anesthetic in Jilebi to make them unconscious and it has been reported that he sexually assaulted 120 women.