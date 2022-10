பாடகர் மூஸ் வாலா கொலை.. கூலிப்படையுடன் போலீஸ் “பார்ட்டி”! இந்தியாவைவிட்டே வெளியேறுவேன் -தந்தை வேதனை

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் பிரபல பாடகர் சித்து மூஸ்வாலாவை கொன்ற குற்றவாளிகள் மீது ஒரு மாதத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் நாட்டை விட்டே வெளியேறுவேன் என்று அவரது தந்தை எச்சரித்து இருக்கிறார்.

பிரபல பஞ்சாபி பாடகர் சித்து மூஸ்வாலாவுக்கு அந்த மாநிலத்தை கடந்து நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளார்கள். பஞ்சாப் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக இவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்து பிரச்சாரம் செய்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன் சித்து மூஸ் வாலா பட்டப்பகலில் கூலிப்படை கும்பலால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டார். காரில் சென்றுகொண்டிருந்த அவரை கடந்த மே 29 ஆம் தேதி மர்ம நபர்கள் சுட்டுக்கொன்றனர்.

