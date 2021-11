10.5% இடஒதுக்கீடு ரத்து.. ஸ்டாலினுடன், பா.ம.க நிர்வாகிகள் சந்திப்பு.. முதல்வர் அளித்த நம்பிக்கை!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வன்னிய சமூக மக்களுக்கு 10.5 சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அ.தி.மு.க அரசு கொண்டு வந்தது. இதனை தொடர்ந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததால் இந்த இடஒதுக்கீடு தொடருமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.

ஆனால் 10.5 சதவிகித இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டது. வன்னியர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10.5 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

10.5% internal quota for Vanniyar community has been canceled. PMK executives GK Mani and AK Moorthy met Chief Minister MK Stalin. They urged the Tamil Nadu government to appeal against the court verdict