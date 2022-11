உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% ரிசர்வேசன்.. டிகேஎஸ் இளங்கோவன் எதிர்ப்பு..பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வரவேற்பு

Chennai

சென்னை: உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான வழக்கு குறித்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. பொருளாதாரத்தின் பின்தங்கியவர்களுக்கு 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு என்பது தேவையற்றது என்பதே திமுகவின் நிலைப்பாடு என்றும் சமூக ரீதியாக மட்டுமே இட ஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும் என்றும் திமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ளார். அதே நேரத்தில் இந்த தீர்ப்பு வரவேற்புக்குரியது என்று பாஜகவின் மூத்த தலைவர் பொன். ராதகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 2019ஆம் ஆண்டு, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறியப் பிரிவினருக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதாக அறிவித்து, 103-வது அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்தை கொண்டுவந்தது. ஆனால் பொருளாதார அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கும்முறை அரசியலமைப்பில் இல்லை என்று கூறி யூத் ஃபார் ஈகுவாலிட்டி என்ற அமைப்பு, அரசியல் கட்சிகள், தனிநபர்கள் ஆகியோர் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

சமூக ரீதியிலும், கல்வி ரீதியிலும் பின்தங்கியவர்களுக்கு மட்டுமே இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற அரசியல் சாசன விதிகளை மீறி உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக திமுக, விசிக, உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

