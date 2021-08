எல்லா வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி விட்டோம் என ஏமாற்றினோமா?... சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வாழ்த்த மனமில்லாதவர்களையும் வென்றெடுக்க அடுத்த 100 நாளில் பணிகள் இருக்கும் என்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். நான் இப்போது தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியதாக சொல்லி உங்களையும் ஏமாற்றி என்னையும் ஏமாற்றிக் கொள்ள நான் தயாராக இல்லை. படிப்படியாக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிக்கொண்டு இருக்கிறோம். நிறைவேற்றுவோம். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதை உறுதியாக நிறைவேற்றுவோம் என்றும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

100 நாள் திமுக ஆட்சி, வேளாண் பட்ஜெட் ஒரே நாளில் வந்தததால், கருணாநிதி நினைவிடம் காய்கறிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. காய்கறிகளின் மேல், 100 நாள் ஆட்சி மக்கள் மகிழ்ச்சி என எழுதப்பட்டிருந்தது.

தமிழக சட்டசபையில் இன்று வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் வாசித்து முடித்ததும் திமுக அரசின் 100 நாள் சாதனைகளை தோழமை கட்சித் தலைவர்கள் பாராட்டி பேசினார்கள்.

அதிமுக தவிர பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உறுப்பினர்களும் சட்டசபையில் பேசினார்கள்.

English summary

The Chief Minister MK Stalin has said that there will be tasks in the next 100 days to win over those who are reluctant to greet. Stalin has said. I am not prepared to deceive you and me by saying that I have now fulfilled my election promise. We are gradually fulfilling our election promises. We will execute. There is no change in that.