உஷார்.. அடுத்த 3 மணிநேரம் கவனம்.. 18 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை - வானிலை மையம் "வார்னிங்"

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 18 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணிநேரத்திற்கு இடி மின்னலுடன் மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையமாக வலுப்பெற்றிருப்பதால் தமிழகத்தில் அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யவிருப்பதால் மக்கள் அநாவசியமாக வெளியே நடமாட வேண்டாம் என சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன.

சென்னை உட்பட 14 மாவட்டங்கள்.. கொட்டித்தீர்க்க போகும் கனமழை.. எச்சரிக்கும் வானிலை மையம்!

English summary

Chennai Metrological department said 18 districts will be witness heavy rain in next three hours. Thunderstorm rain could be occured in those districts.