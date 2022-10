Chennai

சென்னை: திமுகவில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த வி.பி.துரைசாமி நடிகை நயன்தாரா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் தெரிவித்த கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இவருக்கும் நடிகர் ராதா ரவிக்கும் இருக்கும் ஒற்றுமையை பார்ப்போம்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு திருமணம் செய்துகொண்ட நடிகி நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதிக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு தங்களுக்கு இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்தன.

இந்த தகவலை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் சமூக வலைதளத்தில் மகிழ்ச்சியாக புகைப்படத்துடன் வெளியிட்டார். அதில் இருவரும் 2 குழந்தைகளின் பாதங்களையும் பிடித்தபடி இருந்தனர்.

While VP Duraisamy's controversial comment on actress Nayanthara, who left DMK and joined BJP, has caused controversy, let's see the similarity between Duraisamy and actor Radha Ravi both are now in BJP.