கணினி வழி வாடகை வசூல் "இதுவரை ரூ.200 கோடி" எந்த கோயிலில் அதிகம் தெரியுமா?- சேகர்பாபு வெளியிட்ட தகவல்

Chennai

சென்னை : இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களில் கனிணி வழி வாடகை வசூல் செய்யப்படும் முறையில் இதுவரை ரூ.200 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

திருக்கோயில்களில் கனிணி வழி வாடகை வசூல் செய்யப்படும் முறை கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை ரூ.200 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரம் வருமாறு:

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்..இரண்டு நாட்கள் மக்கள் கருத்து கேட்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை

English summary

According to the HRCE Department reports, Rs.200 crore has been collected so far since the computerized system started of collecting rent for temples.