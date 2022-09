2023ஆம் ஆண்டு சர்வதேச சிறுதானியங்கள் ஆண்டு! ஐ.நா.சபையின் அறிவிப்பை நடைமுறைப்படுத்த அரசு தீவிரம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: 2023ஆம் ஆண்டு சர்வதேச சிறுதானியங்கள் ஆண்டாக ஐ.நா.சபையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இப்போதே அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டது தமிழக அரசு.

சிறுதானியங்கள் உற்பத்தியை உயர்த்தவும், பயன்பாட்டினை அதிகரிக்கவும் மக்கள் மத்தியில் விளம்பரம் மேற்கொள்வது தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு ஆலோசனைக் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தி முடித்துள்ளார்.

சிறுதானியங்களை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளின் வருமானமும், வாழ்வாதாரமும் மேம்பட அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை இறையன்பு வழங்கியிருக்கிறார்.

English summary

As the year 2023 has been announced as the International Year of Small Grains by the UN, the Tamil Nadu government has already started the preparations for the same.