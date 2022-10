எஸ்கலேட்டரில் சிக்கிய சிறுவனின் கை.. சென்னை ஏர்போர்ட்டில் பரபர.. அந்தமான் குடும்பத்தின் பயணம் ரத்து!

Chennai

சென்னை : சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து அந்தமான் செல்லும் விமானத்தில் ஏறச் செல்லும்போது எஸ்கலேட்டரில் சிக்கி சிறுவனின் கை நசுங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையடுத்து, அந்தமான் செல்லவிருந்த சிறுவனின் குடும்பத்தினர் பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவத்தால் விமானம் தாமதமாக அந்தமான் புறப்பட்டது.

எஸ்கலேட்டரில் சிறுவனின் கை சிக்கி சம்பவம் தொடர்பாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.

