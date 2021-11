தமிழ்நாட்டில் 14 மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை - டெல்டா, கடலூருக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மற்றும் வட தமிழகத்தை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று புதுக்கோட்டை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த ஒரு வார காலமாகவே பலத்த மழை பெய்து வருவதால் பல மாவட்டங்களில் ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. வளைவைத் தாண்டி தண்ணீர் விழுகிறது.

தீபாவளி தினமான இன்றைய தினம் காலை முதலே பல ஊர்களில் மழை பெய்து வருகிறது. மழையோடு மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 5 நாட்களுக்கு மிக கனமழை - டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்

English summary

The Met Office has forecast heavy to heavy rains with thundershowers in a few places in Pudukkottai and Delta districts today due to low pressure area and prevailing atmospheric circulation over northern Tamil Nadu. Orange alert has been issued for these districts.