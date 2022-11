வரலாற்றில் முதல்முறை.. புதிய சாதனை படைத்த ஐடிஐ! 75% பேருக்கு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் மொத்தமுள்ள 26,632 இருக்கைகளில் 24,977 இருக்கைகள் வரலாற்றில் முதல்முறையாக நிரம்பியுள்ளது என வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை இயக்குநர் வீர ராகவ ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அதேபோல் எப்போதும் இல்லாத வகையில் அரசு ஐடிஐயில் படித்த 75% பேருக்கு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை கிடைத்துள்ள தகவலையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

