பிசுபிசுத்த தனியார் பள்ளிகளின் போராட்டம்! 91 % இயங்கின! மூடப்பட்ட பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா..?

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மர்ம மரணம் தொடர்பாக தனியார் பள்ளிகள் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இன்று 91% சதவீத தனியார் பள்ளிகள் இயங்கின எனவும், செயல்படாத பள்ளிகளிடம் விளக்கம் கேட்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது. பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர். மேலும் பள்ளியின் வாகனத்தை தீயிட்டு எரித்தனர்.

உடம்பில் கீறல் இருக்கே.. பள்ளி மாணவி இறந்து 3 நாள் விசாரிக்காதது ஏன்.. வேல்முருகன் காட்டம்..!

இதுமட்டும் இன்றி பாதுகாப்பிற்காக வந்த காவல்துறையினரையும் கல்வீசி தாக்கியதோடு, காவல்துறை வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

While it has been announced that private schools will be closed due to the mysterious death of the Kallakurichi schoolgirl, 91% of private schools in Tamil Nadu were functioning today, and the school education minister Anbil Mahesh Poiyamozhi has said that an explanation will be sought from non-functioning schools.