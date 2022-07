அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி! விக்கிரவாண்டி கல்லூரி மாணவி தற்கொலை முயற்சி? 10 நாளில் 7 தற்கொலை முயற்சிகள்!

Chennai

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாணவி தற்கொலை சம்பவத்தின் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் திருவள்ளூர் மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெறும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் சுமார் 7 தற்கொலை மற்றும் தற்கொலை முயற்சி சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளது பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கணியமூர் தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி மடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

மாணவிக்கு நீதி கேட்டு சுமார் பத்து நாட்களாக நடந்த போராட்டம் வன்முறையாக மாறிய நிலையில் உயர் நீதிமன்ற அறிவுரைப்படி மாணவியின் உடலை பெற்றுக் கொண்ட பெற்றோர் சொந்த கிராமத்தில் அடக்கம் செய்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி கனியாமூர் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள்- அமைச்சர்

English summary

While the Tiruvallur student committed suicide before recovering from the shock of the Kallakurichi student suicide incident, a college student attempted suicide by jumping from the floor in Villupuram district as well. In the last 10 days alone, about 7 incidents of suicide and attempted suicide have taken place, shocking parents and educators.