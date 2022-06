நீங்க நல்லவரா? கெட்டவரா? உலக அளவில் பேமஸான நித்யானந்தா! சாமியரா? கபடதாரியா? வெளியான ஆவணப்படம்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாலியல் புகார் கடத்தல் பணமோசடி வழக்கு என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கி தலைமறைவாக இருக்கும் சாமியார் நித்தியானந்தா கோமா நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் அவர் நல்லவரா கெட்டவரா என்பது குறித்து டிஸ்கவரி பிளஸ்ஸில் ஆவணப்படம் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

பலாத்கார வழக்கு, கடத்தல், மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வரும் சாமியார் நித்யானந்தா, அவ்வப்போது பக்தர்களுக்கு சத்சங்கம் என்ற பெயரில் ஆன்மிக சொற்பொழிவுகளை சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக ஆற்றி வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் நித்யானந்தாவின் உடல்நிலை குறித்த குழப்பமான தகவல் உலா வருகின்றன. கல்லீரல் அழற்சி, நுரையீரல் பிரச்சினை, சிறுநீரக பிரச்சினை ஆகியவற்றால் அவர் அவதிப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

My daughter joined a cult.. நித்யானந்தா குறித்த ஆவணத் தொடர் இன்று ஓடிடியில் வெளியீடு!

English summary

A documentary has been released on Nithyananda who is in hiding on various charges whether he is good or bad.