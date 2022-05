“சின்னக் கலைவாணர் விவேக் சாலை”.. இணையத்தில் தீயாய் பரவும் புகைப்படம்! ரசிகர்கள் ஹாப்பி அண்ணாச்சி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நடிகர் விவேக் வாழ்ந்த இல்லம் அமைந்துள்ள சாலைக்கு அவரது பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்ற விவேக் மனைவியின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், "சின்னக் கலைவானர் விவேக் சாலை" என பெயர் சூட்டப்பட்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நகைச்சுவை நடிகராக மட்டுமல்லாமல் சிறந்த குணச்சித்திர நடிகராகவும் வலம் வந்தவர் விவேக்.

காமெடி மூலம் சமூக கருத்துகளையும் கொண்டு சென்ற அவர் தமிழக மக்களால் சின்னக் கலைவாணர்' என்று அழைக்கப்பட்டார்.

”விவேக் சாலை” விவேக் மனைவி வைத்த கோரிக்கை! சட்டென நிறைவேற்றிய முதல்வர்! ஆனந்த கண்ணீரில் ரசிகர்கள்!

English summary

Following the release of Vivek's wife request to name the road where actor Vivek lived in Chennai, released a photo titled 'Symbol Artist Vivek Road' which is spreading fast on social media.