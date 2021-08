Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் தற்போது தலைசிறந்த ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பேருந்தில் மகளிருக்கு இலவச பயண திட்டம் தமிழகத்தை தவிர வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை என என சத்தியமங்கலத்தில் நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசா பேசினார்.

இப்படியொரு திட்டம் தமிழ்நாட்டை தவிர எங்குமே இல்லை.. ஸ்டாலினை வியந்து பாராட்டிய ஆ ராசா

ஆட்சி பொறுப்பேற்று 100 நாட்கள் ஆன நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளான அதிமுகவும், பாமகவும், உள்ளிட்ட எந்த கட்சியும் சட்டமன்றத்திற்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் ஆட்சியை குறை சொல்ல முடியாது என்றும் ஆ ராசா கூறினார்.

திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நீலகிரி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ. ராசா பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டப் பணிகளை துவங்கி வைத்ததோடு பொதுமக்களுக்கு கொரோனா நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu is currently ruled by a masterpiece. The Nilgiris MP Rasa said that there is no free bus travel scheme for women in any other state except Tamil Nadu.