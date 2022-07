சீனி சக்கர..மீட்டிங்கில் மிஸ்ஸான மாஜி ‘பொருளாளர்’! குரூப்புல டூப்பு போடும் ‘வாசனை’! இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தை விட தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பொருளாளர் பதவி தொடர்பாக தனது ஆதரவாளர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதல் தான் பெரும் தலைவலியாக உள்ளது.

ஒரே பதவிக்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் நிர்வாகிகள் முட்டி மோதி வருவதால் தான் தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 'ஸ்வீட்' வாசனை பெயர் கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் உடல்நிலை சரியில்லை என கடிதம் அளித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது வெடித்த ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விசுவரூபம் எடுத்தது. கட்சியை முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து இருப்பதையே நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் காட்டின.

English summary

Edappadi Palaniswami's biggest headache is the conflict between his supporters over the post of treasurer rather than the single leadership issue in the AIADMK.