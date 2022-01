தமிழக அரசு சார்பில் இங்கிலாந்தில் பென்னிகுயிக்குக்கு சிலை நிறுவப்படும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டிய பென்னிகுயிக்குக்கு இங்கிலாந்தில் தமிழக அரசு சார்பில் சிலை நிறுவப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தமிழக-கேரள எல்லையில் கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது முல்லைப்பெரியாறு அணை.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that a statue will be erected in the UK for john pennycuick who built the Mulla Periyar Dam. Mullaiperiyaru Dam is located in the Idukki district of Kerala on the Tamil Nadu-Kerala border