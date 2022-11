மின் கட்டணத்தை செலுத்த 2 நாட்கள் அவகாசம்.. ஆதார் எண் இணைப்புக்காக மின்சார வாரியம் சலுகை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் நம்பரை இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தியிருக்கும் நிலையில் ஆதார் எண்ணை இணைக்காதவர்களுக்கு மின் கட்டணம் செலுத்த 2 நாட்கள் கூடுதலாக அவகாசம் வழங்குவதாக மின்சார வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசின் நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள் பெற என அனைத்திற்கும் தற்போது ஆதார் எண் கேட்கப்படுகிறது.

செல்போன் சிம் கார்டு வாங்க வேண்டும் என்றால் கூட தற்போது ஆதார் கார்டு இருந்தால் தான் எளிதாக வாங்க முடியும் என்ற நிலை வந்துவிட்டது.

டாக்டர்கள் காட்டிய பச்சைக்கொடி! மீண்டும் உற்சாகமாக சுற்றுப்பயணம் புறப்படும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

English summary

While the Electricity Board has instructed that electricity connection number should be linked with Aadhaar number, it has been informed by the Electricity Board that it will give 2 days more time to pay the electricity bill to those who do not link Aadhaar number.