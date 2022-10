திருப்பூர் சப் கலெக்டரான காமெடி பிரபலத்தின் மகன்! வாழ்த்து மழையில் குளிர வைக்கும் நெட்டிசன்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ் திரையுலகில் பிரபல காமெடி நடிகராகவும் பல குரல் கலைஞராகவும் பயணம் மேற்கொண்டு வரும் நடிகர் சின்னி ஜெயந்தின் மகன் ஸ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் திருப்பூர் மாவட்ட சப் கலெக்டராக நியமனம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.

நடிகர் சின்னி ஜெயந்த் 1984ஆம் ஆண்டு ரஜினிகாந்த் நடித்த கை கொடுக்கும் கை என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ்த் திரைப்படத்துறையில் அறிமுகமானார். இவர் 300க்கும் அதிகமான திரைப்படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ள நிலையில், 30 வருடங்களுக்கு மேல் இவர் திரைத்துறையில் நடித்து வருகின்றார்.

நடிகர் மட்டுமல்லாது நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், மிமிக்ரி கலைஞர் என பன்முகம் கொண்ட இவர், பல திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Sruthan Jai Narayan, son of actor Chinni Jayanth, who is traveling as a popular comedian and multi-voice artist in the Tamil film industry, has been appointed as Tirupur District Sub Collector.