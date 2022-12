சூரியனோடு கைகோர்க்கும் மய்யம்! திமுக கூட்டணிக்கு கமல்ஹாசன் வர தயாராக இருக்கிறார்! அவரே சொல்லிட்டாரே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மக்களுக்காக தூக்கம் இல்லாமல் உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் முதல்வரை பார்த்து எதிரணியினர் திமுக கூட்டணிக்கு வருவார்கள் எனவும், அந்த வகையில் நடிகர் கமலஹாசனும் கூட்டணிக்கு வர தயாராக இருப்பதாக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை கூறியிருக்கிறார்.

பாஜகவிடம் இருந்து பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சியை பிடிக்க இந்தியா முழுவதும் யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார் அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான ராகுல் காந்தி. தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிராக வலுவான கூட்டணி அமைத்தால் மட்டுமே இது சாத்தியம் எனக் கூறப்படும் நிலையில் அவரது பயணம் தேசிய கவனம் பெற்றுள்ளது.

தமிழகத்திலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் மூலம் காணொளி காட்சி வாயிலாக உரையாடினார்.

Congress Assembly Committee President Selva Perundagai has said that the opposition will come to the DMK alliance after seeing the Chief Minister who is working tirelessly for the people, and actor Kamal Haasan is also ready to join the alliance.