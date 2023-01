மையத்திலிருந்து விலகும் மய்யம்! எல்லாம் தமிழகத்தை மறக்கத்தான்! காங்கிரஸுடன் நெருக்கம் காட்டும் கமல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியல்வாதி அவதாரம் எடுத்திருக்கும் கமலஹாசன் தேசிய திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியை ஆரம்பித்த நிலையில் தற்போது காங்கிரஸ் உடன் நெருக்கம் காட்டி வருவது தேசிய அளவில் கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது

திடீரென மீண்டும் பரபரப்பு அரசியலுக்குள் கால் எடுத்து வைத்திருக்கிறார் கமலஹாசன். தமிழக அரசியலை விடுத்து திடீரென டெல்லி அரசியலுக்குள் புகுந்திருக்கும் அவர் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரான ராகுல் காந்தியுடன் அதிக நெருக்கம் காட்டி வருகிறார்.

ராகுல் நடத்தும் தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் பிரபலங்களும் பங்கேற்று இருந்தாலும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் தொடர்ந்து அவருடன் நெருக்கம் காட்டி வருவது தமிழகம் மட்டுமல்லாது டெல்லி அரசியல் நிபுணர்களையும் உற்றுநோக்க வைத்திருக்கிறது.

டெல்லியை கலக்கிய ராகுல் - கமல் கூட்டணி.. “தமிழில் பேசுங்க”.. அவர் வைத்த கோரிக்கை! ஒரே உற்சாகம்! ஆஹா!

English summary

Kamal Haasan, who is an actor and now a politician, started the makkal Neethi Maiam Party as an alternative to the national Dravidian parties.