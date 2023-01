என்ன பெரிய சூப்பர் ஸ்டார்..சுப்ரீம் ஸ்டார் தெரியுமா? செய்தியாளரிடம் சூடான சரத்! அவருக்கு என்ன கோபமோ?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்று வாரிசு படத்தின் சக்சஸ் பிரஸ்மீட்டில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சரத்குமாரிடம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்கும்போது விஜய்க்கு சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் கொடுத்தீர்களே என செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார். இதனால் கடுமையாக கோபமடைந்துள்ளார் சரத்குமார்.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகில் அதிக ரசிகர்கள் குறிப்பாக இளைஞர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ள விஜய் ம்ற்றும் அஜித் நடித்துள்ள வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகி இருக்கிறது.

படம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் இருந்தே இருதரப்பு ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் நேரில் கூட மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்த நிலையில், படம் வெளியான பிறகு யார் படம் ஹிட் என மோதல் எகிறியுள்ளது.

நாம ஜெயிச்சுட்டோம்..வாரிசு கொடுத்த வெற்றி! ஈசிஆர் ஹோட்டலில் சக்சஸ் பார்ட்டி..ரகசியமாக கொடுத்த விஜய்?

English summary

A reporter questioned Sarathkumar who met the press at the success press meet of Varisu today that he gave Vijay the title of superstar when there is superstar Rajinikanth. Sarathkumar is very angry because of this.