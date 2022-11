மானம்கெட்ட பிழைப்பு.. பெண்களை தண்டிப்பது உங்க அரசியலா? காயத்ரிக்கு ஆதரவாக பாஜக மீது கஸ்தூரி அட்டாக்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பெண்ணிடம் தவறாக பேசியவரை விட்டுவிட்டு, பெண்களை நீக்குவதுதான் உங்கள் அரசியல் என்றால் இதைவிட மானம்கெட்ட பிழைப்பு உலகில் வேறெங்கும் இல்லை என நடிகையும் பாஜக ஆதரவாளருமான கஸ்தூரி தெரிவித்து உள்ளார்.

திமுக மூத்த நிர்வாகியும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினருமான திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவா. இவர் கடந்த மே மாதம் 8 ஆம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்தார்.

அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைந்த அவருக்கு ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் பதவியை வழங்கி கவுரவித்தது மாநில பாஜக தலைமை.

English summary

Actress Kasthuri extend support for Gayathri. She tweeted that, "In a two month old audio, Trichy Surya threatens minority BJP leader with death, mutilation, sexual assault. Narendra modi, JPNadda, Annamalai nobody is spared. But no action until audio went public today. Gayathri punished for speaking up. Surya let off soft."