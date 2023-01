புத்தாண்டில் “புரட்சி”.. ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்ய “மனிதம் மேட்ரிமோனி” - வழக்கறிஞர் அசத்தல்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இணையதள தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து திருமணம் நிச்சயங்கள் சமூக வலைதளங்களில் நடைபெற்று வந்தாலும், மறுபக்கம் மேட்ரிமோனி தளங்கள் சாதி, மத பெயர்களை கொண்டு தனி தனியாக செயலிகள், இணையதளங்களை உருவாக்கி வரும் நிலையில், சாதி, மதம் கடந்து திருமணம் செய்ய விரும்புவோர்களுக்கான புதிய செயலி ஒன்றை தொடங்கி இருக்கிறார் வழக்கறிஞர்.

சென்னையை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் பெரியார். வழக்கறிஞரான இவர்

சென்னையில் அறிஞர் அண்ணா சுயமரியாதைத் திருமண நிலையம் என்ற பெயரில் ஒரு நிறுவனத்தையும், மனிதம் என்ற பெயரில் சட்ட நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருகிறார்.

இதன் மூலமாக சாதி, மத மறுப்பு திருமணம் செய்ய விரும்பும் தம்பதிகளுக்கு சட்ட உதவிகளையும், திருமணங்களையும் நடத்தி வருகிறார். சுயமரியாதை திருமணம் செய்துகொண்ட இவர் ஏராளமான தம்பதிகளுக்கு தன்னை போன்றே சுயமரியாதை திருமணத்தை செய்து வைத்து வருகிறார்.

After the development of internet technology, marriages are arranged on social media, on the other hand matrimonial sites are creating separate apps and websites with caste and religion names. The lawyer from chennai has started a new app for those who want to get married across caste and religion.