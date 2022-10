எல்லோரும் வாங்க.. மா.செ.க்கள் எம்எல்ஏக்களுக்கு ’செக்’ வைக்கும் எடப்பாடி! ஷாக் ஆகிப் போன ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் வருகிற திங்களன்று அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என இடைக்கால பொது செயலாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்துள்ள நிலையில் அதில் முக்கிய விவகாரங்கள் விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது. இந்த நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இரு முக்கிய உத்தரவுகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி அந்த கூட்டத்தில் பிறப்பிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடங்கியதில் இருந்தே பலகட்ட நெருக்கடிகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்தித்து வருகின்றனர். இருவருமே தனித்து செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

காரணம் மாறி மாறி வரும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள், தேர்தல் ஆணையம் இறுதி முடிவு எடுக்காதது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் இருந்தாலும் இருவருமே தாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுக என கூறி அடுத்தடுத்து அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has announced that a meeting of AIADMK district secretary and legislators will be held on Monday in Chennai, where important issues will be discussed. In this situation, it has been reported that Edappadi Palaniswami is going to issue two important orders in the meeting to shock the OPS side.