அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்,மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்..அழைப்பு விடுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி..அனல் பறக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் வரும் 10ஆம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதிமுக பொன்விழா கொண்டாடப்பட உள்ள நேரத்தில்

பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடத்தப்படுவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் அதிமுகவின் உட்கட்சி பிரச்சினை தீராத தலைவலியாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு உள்ளது. இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டாலும் பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடத்துவதில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பினர் கடும் குடைச்சலை கொடுத்து வருகின்றனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிற்கு சாதகமாக வந்தாலும் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்த அப்பீல் வழக்கில் நீதிபதிகள் அளித்த உத்தரவு தடையாக உள்ளது.

Edappadi Palanisamy has called a meeting of district secretaries and MLAs on the 10th at the AIADMK head office. At a time when the AIADMK Golden Jubilee is about to be celebrated It has also been reported that there is a possibility that the general secretary election will be discussed.