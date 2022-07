10 நாளில் 3 பேர்..நீட்டுக்கு அஞ்சி தற்கொலை வேண்டாம்! பாமக அன்புமணி வேண்டுகோள்! அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நீட்டுக்கு அஞ்சி மாணவச் செல்வங்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் எனவும், தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல், மத்திய அரசை அணுகி நீட் விலக்கு சட்டத்திற்கு உடனடியாக ஒப்புதல் பெற வேண்டும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

எங்கே இருக்கிறது NEET விலக்கு மசோதா? | DMK | AIADMK | Politics

மருத்துவபடிப்புகளில் சேர்வதற்காக நாளை நடைபெறும் நீட் தேர்வுக்காக ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், அரியலூர் ரயில் நிலையம் அருகே நடராஜன்- உமா தம்பதியினரின் மகள் நிஷாந்தி தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

தர்மர் யார் பக்கம்? 3 லிஸ்ட்டிலும் மிஸ்ஸிங்.. என்ன காரணம்? - திட்டவட்டமாக மறுக்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு!

கடந்தாண்டு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் 529.5 மதிப்பெண் பெற்ற இவர், கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுதினார். அதில், தோல்வி அடைந்த இந்நிலையில், நாளை நடக்கவுள்ள இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வுக்கு மாணவி நிஷாந்தி தயாராகி வந்தார்.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss has requested that students should not commit suicide in fear of NEET examination and the Tamil Nadu government should approach the central government and get approval for the NEET Exemption Act immediately.