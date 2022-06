500 குடுங்க ஆசி தருவாங்க..ஆள் இல்லா கடையில் டீ ஆற்றிய அன்னபூரணி! தூக்கி வரப்பட்ட சிஷ்யப் புள்ளிங்கோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மூலம் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமான அன்னபூரணி அரசு அம்மாவின் அவதார திருநாளை ஆசி பெற்றால் ஆயிரம் பலன்கள் கிடைக்கும் அதற்காக 500 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என கூறிய நிலையில் யாருமே வராததால் கைக்காசு போட்டு ரோட்டில் சென்று அவர்களை அழைத்து அம்மாவின் ஆசி பெற வைத்ததாக கூறப்படுகிறது..

சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மிகவும் பிரபலம் ஆன அன்னபூரணி அரசு அம்மா எனும் பெண் சாமியார், தன்னை ஆதிபராசக்தியின் அடுத்த உருவம் என கூறி வருவதுடன், அவ்வபோது பக்தர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் அட்வைஸ் கொடுத்து பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறார்.

'பைத்தியகாரத்தனம்’ ஓவரா போறாங்க! நித்யானந்தாவை சீண்டும் அன்னபூரணி அரசு? அவரே கொடுத்த அடடே விளக்கம்!

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை பூர்விகமாகக் கொண்ட இவர் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தனியார் தொலைக்காட்சி நடத்திய ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நிலையில், திடீரென சாமியார் அவதாரம் எடுத்தார். அப்போது முதல் நெட்டிசன்களால் விமர்சிக்கப்பட்டும் அதனை கண்டு கொள்ளாமல், ஆன்மீக சேவை ஆற்றி வருகிறார்.

It is said that Annapoorani arasu amma who is popular on social media through a private TV show. pilgrims would get a thousand benefits and pay 500 rupees for it for her blessings