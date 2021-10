தமிழக பள்ளி மாணவர்களுக்கு திறனறி தேர்வு.. கல்வித்துறை உத்தரவு.. எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக பள்ளி, கல்லூரிகள் பூட்டிக் கிடந்தன. 1-ம் வகுப்பு முதல் 9-ம் வகுப்பு வரையிலும் தேர்வுகள், 11-ம் வகுப்பு தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.

10-ம் வகுப்பு, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதனை தொடர்ந்து கொரோனா கட்டுக்குள் வந்ததால் தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லுரிகள் செப்டம்பர் 1-ம் தேதி முதல் திறக்கப்பட்டன.

English summary

It has been announced that the aptitude test will be held on November 12 for 3rd, 5th, 8th and 10th class students in Tamil Nadu. It is noteworthy that the school education department has already conducted an assessment examination for students studying from 9th to 12th class