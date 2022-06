மன அழுத்தம் இருந்தது.. கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டினாங்க.. கண்ணீர் விட்டு அழுத அறந்தாங்கி நிஷா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜய் டிவியில் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அறந்தாங்கி நிஷா ஒரு விஷயத்தை கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்டான்ட் அப் காமெடியன்களாக ஆண்களே ஜொலித்து வந்த போது அறந்தாங்கியிலிருந்து வந்து நம்மை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்தவர் நிஷா. இவர் பழனியுடன் இணைந்து செய்யும் காமெடிகள் ஜோராக இருக்கும்.

கலக்க போவது யாரு நிகழ்ச்சியில் நிஷா- பழனி, நிஷா- ராமர் ஜோடி வந்தாலே வயிறு குலுங்க சிரிப்பது கியாரண்டி. மேலும் அவ்வப்போது தாடி பாலாஜியுடன் இணைந்து காமெடி செய்வார்.

English summary

Actress and artist Aranthangi Nisha says that she was fired very badly after she participated in biggboss.