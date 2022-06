"கலர்" மாறுகிறது.. "திராவிடம்" கரைகிறது.. 2 கட்சிகள் ரெடியாமே.. திமுகவுக்கு சிக்கல்?.. காரணம் பாஜகவா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கான அறிகுறி தற்போது தென்பட ஆரம்பித்துள்ளது.. முக்கியமாக இது கூட்டணி கட்சிகளிடம் இருந்து மெல்ல வெளிப்பட ஆரம்பித்துள்ளதாகவே கருதப்படுகிறது.

4 நாளைக்கு முன்பு ஒரே நாளில் 2 விஷயங்கள் நடந்தன.. ஒருபக்கம் பாஜகவின் நயினார் நாகேந்திரன் ஒருபேட்டி தந்தார்.. மறுபக்கம் அதிமுகவின் பொன்னையன் இன்னொரு பேட்டி தந்தார்.

திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளில் 6 பேர் போட்டியின்றி மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக தேர்வு

"சசிகலா வந்தால் வரவேற்போம்" என்றார் பாஜகவின் நயினார்.. பாஜக வளர்வது தமிழகத்துக்கு ஆபத்து என்றார் பொன்னையன்.

Are PMK, CPIM parties joining with admk and What are the BJP, DMK going to do கம்யூனிஸ்ட், பாமக அதிருப்தியாளர்கள் அதிமுகவில் மீண்டும் இணையலாம் என்கிறார்கள்