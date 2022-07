பட்டென "அதை" சொல்லி மேட்டரை "ஆஃப்" செய்த தலைவர், நோ சான்ஸ்.. தகரும் பாஜக கணக்கு?.. கிளைமாக்ஸ் எப்போது

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி ஒரு பக்கம், ஓபிஎஸ் மறுபக்கம் பிரிந்து கிடக்க, இந்த தலைவர்கள் எப்போது ஒன்று சேர்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ளது.. இப்படிப்பட்ட சூழலில் சீனியர் தலைவர் தந்த பதில், தொண்டர்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றத்தை தந்து வருகிறதாம்.

அதிமுக இப்போது ஓபிஎஸ் அணி, எடப்பாடி அணி என்று இரண்டாக உடைந்திருக்கிறது. .. இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் ஒருங்கிணைப்பாளர்- இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் தூக்கி எறியப்பட்டுவிட்டன.

அதற்கு பதிலாக பொதுச்செயலாளர், துணைப் பொதுச் செயலாளர் என்கிற பதவிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.. இதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தற்காலிக பொதுச் செயலாளர் என்று நடந்த பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

சைலண்ட் மோடுக்கு போன 'சவுத்’ என்னப்பா இதெல்லாம்.. கடுகடுத்த ஓபிஎஸ்! ஆனாலும் ஹாப்பி தானாம்! என்னவாம்?

English summary

Are the OPS and team ready to join with Edappadi palanisamy and What did kp Munusamy say about OPS எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஓபிஎஸ் விரைவில் இணைவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது