சைவம், வைணவம் விவகாரம்.. "திருமாவளவனின் கருத்து பிற்போக்கானது" இயக்குநர் பேரரசு சாடல்!

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருவாவளவனின் கருத்து பிற்போக்காக மாறிவிட்டதாக இயக்குநர் பேரரசு விமர்சித்துள்ளார்.

அண்மையில் ராஜராஜ சோழன் சர்ச்சை எழுந்த போது, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இந்து சமய அறநிலையத் துறையை சைவம், வைணவம் என்று இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும்.

இவ்விரு சமயங்களையும் இந்து சமயம் என்று ஆக்கியதன் மூலம் அவற்றின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் நீர்த்துப்போகின்றன. அதாவது, சிவனியம், மாலியம் ஆகியவற்றை வைதிக மத கோட்பாடான சனாதனம் விழுங்கிவிட்டு மேலாதிக்கம் செய்கிறது என்று தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்தப் பேச்சு தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. திருமாவளவனின் கருத்துக்கு பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பாஜக உறுப்பினரும், இயக்குநருமான பேரரசு திருமாவளவனுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Director Perarasu criticized the opinion of Thiruvavalavan in Department of Hindu Religious Charities. He Question Thirumavalavan that, Are you a Hindu or Christian.