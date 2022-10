"சதிகலாவாக" சசிகலாவை சித்தரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம்.. அப்போ "தர்மயுத்த" ஓபிஎஸ் பல்டியடித்தது ஏன்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதா உயிரோடு போயஸ்கார்டனுக்கு திரும்பாமல் சடலமாகவே கொண்டு வரப்பட்டார். இதற்குக் காரணம் யார் என்பது இன்றைக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெயலலிதாவின் உடன்பிறவா சகோதரியாக கூடவே இருந்த சசிகலா செய்த சதிகள் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் மூலம் அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் முதல்வராக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்தார் ஜெயலலிதா. ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற சட்டசபை கூட்டத்தில் பேசும் போது, நான் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதிமுக என்ற மாபெரும் கட்சி 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழகத்தில் நீடித்து இருக்கும் என்று கர்ஜனையுடன் பேசினார்.

அதே ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதியன்று மெட்ரோ ரயில் நிலையம் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற ஜெயலிதா சற்று சோர்வுடனேயே இருந்தார். அவரது நடையில் லேசான தள்ளாட்டம் இருந்தது. ஆனாலும் அவரது பேச்சில் அதே கம்பீரம் இருந்தது. அன்றைய தினம் இரவு உடல்நலக்குறைவினால் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அதுமுதலே அனைத்து சம்பவங்களும் ரகசியமாக்கப்பட்டன. ஊடகங்களுக்கு சொன்னது எல்லாமே உண்மை நிகழ்வுகள் இல்லை என்று இப்போது அப்பட்டமாக வெளிப்பட்டுள்ளது.

மிகப்பெரிய மர்மம்.. ஜெயலலிதா மயங்கிய பின் என்ன நடந்தது? ஆறுமுகசாமி சொன்ன அதிர்ச்சி தரும் தகவல்!

English summary

Jayalalitha, who was ill and was admitted to the hospital, was not brought back alive to Boisgaarden as a dead body. The report of the Arumugasamy Commission today stated who is responsible for this. The conspiracies of Sasikala, who was also Jayalalithaa's thozi have been exposed by the Arumugasamy Commission.