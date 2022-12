விட்டு விட்டு வீசும் காற்று.. விடாமல் பெய்யும் மழை! கரையை கடக்கும் மாண்டஸ்! 28 மாவட்டங்களுக்கு லீவ்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ள நிலையில் 28 மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் இருந்து மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி கடுமையான சூறாவளியாக மெல்ல நகர்ந்து வரும் மாண்டஸ், இன்று வலுவிழந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் இடையே சூறாவளியாக கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

கரையை கடக்கும் நேரத்தில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யும் என்பதால் கடலோர மற்றும் ஒரு சில உள் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

As the Meteorological Department has warned that Cyclone Mandous will make landfall today, holidays have been declared for schools and colleges in 28 districts.