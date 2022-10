அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டப் பணிகள் 97% நிறைவு! தீயாய் நடக்கும் வேலை! துரைமுருகன் தனிக்கவனம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டப் பணிகள் 97% நிறைவு பெற்றுள்ளதால் விரைவில் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இந்த திட்டத்தின் மீது தனிக்கவனம் செலுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Athikadavu Avinasi project work is 97% complete and it is expected that the project will become operational soon.