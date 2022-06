விலை குறைவு என்பதற்காக ஆவின் பால் பவுடரை வாங்க முடியாது: அண்ணாமலை புகாருக்கு மா.சுப்ரமணியன் விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து பெட்டக திட்டத்தில் முறைகேடு என்பது ஆதராமற்றது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். ஆவின்பால் பவுடர் ஊட்டச்சத்து மாவு அல்ல என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அங்கீகரித்த ஊட்டச்சத்து உணவைத்தான் கர்ப்பிணிகளுக்கு தருவதாகவும் கூறியுள்ளார் மா.சுப்ரமணியன்.

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான 8 ஊட்டச்சத்து பொருட்களுடன் வழங்கப்படும் தொகுப்பில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அம்மா நியூட்ரிசியன் கிட் அரசு கொடுத்து வருகிறது.

திமுக ஆட்சியில் அம்மா என்ற வார்த்தையை நீக்கிவிட்டனர். இந்த நியூட்ரிசியன் கிட்டில் ஒரு ஹெல்த் மிக்ஸ், ஆவின் நெய், ஒரு துண்டு, அல்பெண்டசோல் மாத்திரை, லைன் டேட்ஸ், ஒரு கப், அயர்ன் டானிக் ஆகியவை இருக்கும். மொத்தம் 23,88000 கிட் ஆண்டுக்கு வாங்குகின்றனர். இதில் முக்கியமானது மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ்.

கோவையில் பரபரப்பு! ஆவின் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிரடி ரெய்டு.. கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல்

English summary

Minister Ma Subramanian has said that Annamalai is unsupported as it is an abuse in the nutrition box scheme provided to pregnant women. Mr. Subramaniam has said that Aavin milk Powder is not a nutritional food but a nutritious food approved by the World Health Organization for pregnant women.