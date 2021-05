தமிழகத்தில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு.. ஆனாலும் வங்கிகள் இயங்கும்.. பணி நேரம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் நாளை முதல் காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 2.00 வரை வங்கிகள் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை தீவிரமாக பரவி வருகிறது. தினமும் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளும், 400-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புளும் பதிவாகி வருகின்றன.

ஊரடங்கு எதிரொலி - பறக்கும் விமானத்தில் திருமணம் செய்துகொண்ட மதுரை ஜோடி- வைரல் வீடியோ

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அடுத்தடுத்து மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

It has been announced that banks will be operational in Tamil Nadu from 10.00 am to 2.00 pm from tomorrow