போச்சா..’பப்ஜி’ ரசிகர்கள் ஷாக்! ’பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் இந்தியா’ கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கம்!

சென்னை : பப்ஜி மொபைல் கேம் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட நிலையில் அதன் புதிய வடிவமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பேட்டில்கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா கேமும் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் லடாக் எல்லையில் இந்தியா மற்றும் சீன ராணுவத்தினர் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினர் சுமார் 20 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியானது.

மேலும் இந்திய ராணுவத்தினர் கொடுத்த பதிலடி தாக்குதலில் சீன ராணுவத்தினர் 35 பேர் இறந்ததாகவும் இதனால் எல்லையில் தொடர்ந்து பதற்றம் அதிகரித்த நிலையில் பல கட்ட பேச்சு வார்த்தைகளுக்குப் பிறகு எல்லை பகுதியில் அமைதி ஏற்பட்டது.

While the PUBG mobile game has been banned in India, its new version, Battlegrounds Mobile India, has also been removed from the Google Play Store.