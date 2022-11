கூட்டணியில் இருப்பதால் அனைத்தையும் ஏற்க முடியாது.. அதிமுகவுக்கு ‛மெசேஜ்’ அனுப்பிய அண்ணாமலை..பரபரப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் அதிமுகவுடனாக கூட்டணியில் பாஜக நீடித்து வருகிறது. இருப்பினும் கூட்டணியில் இருப்பதையும் அனைத்தையும் ஏற்க முடியாது என அதிமுகவுக்கு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மெசேஜ் அனுப்பி உள்ளார்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், ஓ பன்னீர் செல்வமும் தனித்தனி அணியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் திண்டுக்கல்லில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு வந்த பிரதமர் மோடியை இருவரும் ஒன்றாக நின்று வரவேற்றனர்.

இதனை எடப்பாடி பழனிச்சாமி சற்றும் விரும்பவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து சென்னையில் தனியார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை ஓ பன்னீர் செல்வம் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். இங்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி செல்லவில்லை.

In Tamil Nadu, BJP is in alliance with AIADMK. However, BJP leader Annamalai has sent a message to the AIADMK that they cannot accept being in the alliance.