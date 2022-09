பாரத் ஜோடோ யாத்திரை.. கன்னியாகுமரி சென்றடைந்த ராகுல், ஸ்டாலின்.. தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு

Chennai

சென்னை: ‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை'எனும் இந்திய ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயண நிகழ்ச்சிக்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி சென்னையில் இருந்து விமானத்தல் திருவனந்தபுரம் சென்று அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டரில் கன்னியாகுமரி சென்றடைந்தார். இதேபோல் முதல்வர் ஸ்டாலினும் கன்னியாகுமரி சென்றடைந்துள்ளார். இருவருக்கும் கட்சியினர் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கை உயர்த்தவும், வரும் தேர்தல்களில் வெற்றி பெறவும் அக்கட்சி தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

இதனால் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் இன்று கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 'பாரத் ஜோடோ யாத்ரா'என்ற இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணம் துவங்க உள்ளது.

Congress MP Rahul Gandhi flew from Chennai to Thiruvananthapuram and from there reached Kanyakumari by helicopter for the Bharat Jodo Yatrai'' walk for Indian unity. Similarly, Chief Minister Stalin has also reached Kanyakumari. Party members have given an enthusiastic welcome to both of them.