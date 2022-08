பில்கிஸ் பானு வன்கொடுமை..குற்றவாளிகள் விடுதலை..அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு யோசியுங்கள்..குஷ்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பில்கிஸ் பானு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கின் குற்றவாளிகளை விடுவித்தது நீதித்துறைதான் என்று கூறியுள்ள குஷ்பு, அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு யோசியுங்கள் என்றும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

குஜராத்தில் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு நடந்த கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்துக்குப்பின் மார்ச் 3-ம் தேதி ரன்திக்பூரை சேர்ந்த பில்கிஸ் பானு என்பவரையும், அவரது குடும்பத்தினர் 7 பேரையும் ஒரு கும்பல் தாக்கியது. அந்தத் தாக்குதல் நடந்த சமயத்தில் பில்கிஸ் பானு 5 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார்.

அந்த கும்பல் அவரைத் தாக்கியதோடு மட்டுமின்றி கூட்டுப் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது. அதோடு பில்கிஸ் பானுவின் கையில் வைத்திருந்த இரண்டரை வயது குழந்தை உள்பட 7 பேரையும் கொலை செய்துவிட்டு அந்த கும்பல் தப்பியோடியது. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட 11 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் வழங்கப்பட்டது.

பில்கிஸ் பானு கூட்டு பலாத்காரம்.. 11 குற்றவாளிகள் விடுதலை செல்லுமா? இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை

English summary

Khushbu Sundar tweets about Bilkis BanoI case convict release I was in party that allowed Nirbhaya to happen. Nothing can be more shameful than that. It’s the judiciary that released the convicts. But I guess your hate towards BJP n our PM pushed you to speak in tone. My sympathies are with you. And I said no politics. Think beyond politics.