ஈரோடு கிழக்கு.. குமுறும் பாஜக.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் பரபர புகார்.. பண மழை பொழிகிறதாம்

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுத்து தேர்தலை முறையாக நடத்த வேண்டும் என மாநில தேர்தல் அதிகாரியிடம் பாஜக புகார்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடா நடக்கிறது. இது தடுக்கப்பட வேண்டும் என கோரி தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹுவிடம் பாஜகவினர் புகார் அளித்துள்ளனர்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பால் கடந்த டிசம்பர் 4ஆம் தேதி காலமானார். இதையடுத்து அந்த தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. தற்போது அந்த தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது.

இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மார்ச் 2ஆம்தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக வேட்பாளர் அறிவிப்பதிலும் சின்னம் கிடைப்பதிலும் குழப்பம் நிலவுகிறது.

English summary

BJP gives complaint to Tamilnadu State Election officer Satyapratha Sahu IAS about money distribution in Erode East constituency. They urged the state election commission to conduct the byelection in a fair way.