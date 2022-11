அமைச்சர் சேகர்பாபுவை போனில் அழைத்து பாராட்டும் பாஜக தலைவர்கள்.. ஏன் தெரியுமா? அவரே சொன்ன விஷயம்!

Chennai

சென்னை : பாஜகவின் முக்கியத் தலைவர்கள் பலர் தன்னை போனில் அழைத்துப் பாராட்டியதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இப்போதே தமிழக அரசியல் களம் தகித்து வருகிறது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவைவிட பாஜக கடுமையாக ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வருகிறது.

பாஜக தலைவர்கள், திமுக அமைச்சர்களை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வரும் நிலையில், தன்னை பாஜக தலைவர்கள் பாராட்டியதாகத் தெரிவித்துள்ளார் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு.

English summary

Hindu Religious & Charitable Endowments Minister Sekar Babu has said that important leaders of the BJP have contacted him on the phone and praised him.