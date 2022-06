வெளிநாடு & அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவு தலைவர் காயத்ரி ரகுராம்! மீண்டும் பதவி கொடுத்த அண்ணாமலை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜக மாநில பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நடிகையும் நடன இயக்குனருமான காயத்ரி ரகுராமுக்கு, வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் தலைவராக பதவியை வழங்கி உள்ளார் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை..

தமிழக பாஜகவின் அதிரடி பேச்சுகளுக்கு பெயர் போனவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். நடிகையாகவும் நடன இயக்குனராகவும் தமிழ் துறையில் நன்கு அறியப்பட்டவர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

தமிழக பாஜகவின் கலை மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவு மாநில தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்ட அவர் கட்சி சார்பில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் போராட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Actress and choreographer Gayatri Raghuram, who was sacked from the BJP state post a few days ago, has been given the post of of the Tamil Development Committee abroad and in the neighboring state leader by the party's state president Annamalai.